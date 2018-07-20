Çiğdem Toker: SGK gibi bir kurumu denetim dışına çıkarmanın bedeli bütün ekonomiye olur

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı.

Her şeyi yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden 4 No’lu olanı, SGK’yi de ele alırken, kurumun Sayıştay denetimine tabi olduğu maddesini metne yazmadı.

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Tık. İşte bu kadar. Bir küçük cümle, birkaç tuş hareketi: SGK artık Sayıştay denetiminin dışındadır.

SGK’nin, TBMM; yani aslında halk adına yapılan bir denetim olan Sayıştay denetiminden kaçırılması demek, hesaplarının karartılması demektir.

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Belli ki, doğru düzgün bir sistem kuramayıp, alacakların takibini yapamayan bir SGK’nin eninde sonunda hesap verme ihtimali, rahatsızlık yaratmış.

İyi de hangi karartma sonsuza dek sürmüş ki bu sürsün.

Bu da sürmez. Ama SGK gibi bir kurumu denetim dışına çıkarmanın bedeli bütün ekonomiye olur.

Çiğdem Toker’in yazısı