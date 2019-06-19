Çiğdem Toker: Sayıştay yolsuzluk saptadığı halde TBMM’den saklandığını mı düşünüyorsunuz?

(Sayıştay’ın) Açıklamada araya sıkışmış önemli bir paragraf mevcut: “Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında, ‘usulsüzlük’ ve ‘kamu zararı’ doğuran bir husus tespit edildiğinde, bu husus ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına konu edilmektedir.”

Sayıştay bu beyanıyla aslında yargılamaya esas rapor yazdığını kabul ediyor.

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Gelin görün ki, yargılamaya esas bu raporlardan biri bile TBMM’ye gönderilmiş değil.

Aslında sevinmemiz lazım; 24 milyar TL bütçeli bir kurumda tek kuruşluk bir yolsuzluk tespit edilememiş.

Yoksa yolsuzluk saptadığı halde TBMM’den saklandığını mı düşünüyorsunuz?

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Sayıştay’ın saygınlığını koruyalım.

Çiğdem Toker’in yazısı