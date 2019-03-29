Çiğdem Toker: Sahadaki emareler seçmenlerin yarısının iktidara oy vereceğini göstermiyor

İstanbul’da 2013 yılında 20 bin 726 dolar olan kişi başı gelir, 2017’de 17 bin 827 dolara geriliyor. TÜİK verileri, İstanbullunun gelirinin 5 yılda 2.899 dolar küçüldüğünü gösteriyor.



Dr. Balaban, sosyal medya hesabından bir seri halinde paylaştığı bu veri ve yorumlar ile ekonomik daralmanın seçime etkisi üzerine tahmin ve öngörülerini paylaşıyor. Ankaralı ve İstanbullu seçmenlerin yarısının iktidar partisine oy vermesi halinde ekonomik daralmanın seçim üzerindeki etkisinin sınırlı kalmış olacağı görüşünde.



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Buradaki can alıcı ifade, “seçmenlerin yarısının iktidar partisine oy vermesi”. Çünkü sahadaki ölçüm ve emareler, bu kez seçmenlerin yarısının iktidar partisine oy vereceğini göstermiyor. Ekonomideki bozulma kadar, iktidarın mali otoriteyle kontrol ettiği medya gücünü de kullanarak rakibi şeytanlaştırmasının da sandığa bu kez negatif yansıması bekleniyor.

Çiğdem Toker’in yazısı