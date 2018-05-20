Çiğdem Toker: Sağlık Bakanlığı, 30’un üzerindeki şehir hastanesine 25 yıl kira ödeyecek

2017’de dört şehir hastanesi açıldı: Yozgat, Mersin, Adana, Isparta.

Bu ay başında açılan Kayseri ile 2018’de beş şehir hastanesi planlanıyor: Ankara-Bilkent, Elazığ, Eskişehir ve Manisa.

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Evet, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan şehir hastanelerini müteahhit şirketler yapıyor. Doğru; krediyi de şirketler buluyor. Fakat onlarca kez yazdığımı bıkmadan yine yazıyorum: AKP kadroları “Milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor” derken doğru söylemiyor.

Sağlık Bakanlığı, bu hastaneler için müteahhitlere kiracı. 30’un üzerindeki şehir hastanesine 25 yıl kira ödenecek.

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Dördünde de başladı. Fakat döviz cinsinden belirlenmiş kira bedelleri gizli. Zira sözleşmeleri ticari sırmış!

Çiğdem Toker’in yazısı