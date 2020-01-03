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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Sadece kazı işleri dört yıl sürecek Kanal İstanbul bu yanıyla bile topluma büyük bir saygısızlık

Sadece kazı işleri dört (4) yıl sürecek olan Kanal İstanbul, sadece bu yanıyla bile topluma, şehir hayatına büyük bir saygısızlık.

“Boğazdaki gemi trafiği artıyor” gibi, resmi istatistiklerce bile yalanlanan bir gerekçeye dayandırılan Kanal İstanbul, hiçbir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği halde tarihi yarımadayı geri dönülmez biçimde bozacak.

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ÇED raporu internette duruyor; bakarsanız görebilirsiniz.

Kanal İstanbul, denizde, havada, karada, sosyal hayatta, ulaşımda, su ihtiyacında, velhasılı insanın insanca bir çevrede yaşama hakkını oluşturan her unsuru ayrı ayrı ihlal edecek nitelikler taşıyor.

Bu nedenle de iktidarın dikte ettiği hedefi ve bu hedef yolunda kullanacağı “zor gücü”nü aşan tarihsel bir insanlık sorununa evriliyor.

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Çiğdem Toker’in yazısı

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