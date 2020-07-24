Çiğdem Toker: Rize’deki ihalede bilin bakalım ne eksik?

Rize İyidere’ye bir lojistik merkez ve liman yapılması uzun yıllardır gündemde. Bu proje doğu bölgelerindeki üretimin dünya pazarlarına açılması, Türkiye’nin transit ticaretinden pay alacak olması ve istihdam açısından stratejik önem taşıyor.

Karadeniz Sahil Yolu’nun deniz tarafına (Cengiz’in Rize Havalimanı’nda yaptığı gibi) dolgu yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan bu yatırımın ihalesi bir hafta önce yapılmış meğer. Hatta İyidere Belediyesi, sosyal medya hesabında duyurmuş da. İhalenin ertesi günü yapılan paylaşımda yakında ‘ilk kazmanın vurulacağı’ müjdelenmiş, iyi dilekler temenni edilmiş. Ama bilin bakalım ne eksik?

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Bu kadar büyük ölçekli ve iddialı bir yatırımın ihalesine kimlerin katıldığı, kaç lira teklif verdiği, en uygun teklifin hangi firmadan geldiği bilgileri İyidere Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyurularda yer almıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı