Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Proje bütçesiyle ihaledeki bedeller arasında büyük farklar oluşuyor

Sağlık Bakanlığı, Aydın’da 950 yataklı şehir hastanesi için yaptığı pazarlık usulü ihaleye 7 firma/firma ortaklığı davet etti.

En düşük teklif Kolin İnşaat+Zey Yapı ortaklığından gelmiş görünüyor: 976 milyon 424 bin TL.

Reklam

Son haftalarda yapılan 21/b ihalelerinde görmeye başladığımız yüksek maliyet artışı olgusu Aydın Şehir Hastanesi’nde de karşımıza çıktı. Altında Cumhurbaşkanı’nın imzası bulunan yatırım programındaki proje için ayrılmış bütçeyle, o iş için yapılan ihaledeki bedeller arasında büyük farklar oluşuyor.

Aydın Şehir Hastanesi’nin bütçesi 2020 Yatırım Programı’nda 931 milyon 992 bin 475 TL’ydi. (12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete)

Hastane için 2 gün önce yapılan ihaledeki yaklaşık maliyet ise: 1 milyar 360 milyon 970 bin 290 TL.

Reklam

Şubat ayından bugüne kadar geçen 7 ay içinde hastane maliyetinde yüzde 40’ın üzerinde artış gerçekleşmiş. Ama önemi yok (!) Cumhurbaşkanlığı kararında kur artışlarının kendiliğinden uygulanacağı maddesi mevcut nasılsa.

Çiğdem Toker’in yazısı

SON HABERLER

İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...