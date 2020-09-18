Çiğdem Toker: Proje bütçesiyle ihaledeki bedeller arasında büyük farklar oluşuyor

Sağlık Bakanlığı, Aydın’da 950 yataklı şehir hastanesi için yaptığı pazarlık usulü ihaleye 7 firma/firma ortaklığı davet etti.

En düşük teklif Kolin İnşaat+Zey Yapı ortaklığından gelmiş görünüyor: 976 milyon 424 bin TL.

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Son haftalarda yapılan 21/b ihalelerinde görmeye başladığımız yüksek maliyet artışı olgusu Aydın Şehir Hastanesi’nde de karşımıza çıktı. Altında Cumhurbaşkanı’nın imzası bulunan yatırım programındaki proje için ayrılmış bütçeyle, o iş için yapılan ihaledeki bedeller arasında büyük farklar oluşuyor.

Aydın Şehir Hastanesi’nin bütçesi 2020 Yatırım Programı’nda 931 milyon 992 bin 475 TL’ydi. (12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete)

Hastane için 2 gün önce yapılan ihaledeki yaklaşık maliyet ise: 1 milyar 360 milyon 970 bin 290 TL.

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Şubat ayından bugüne kadar geçen 7 ay içinde hastane maliyetinde yüzde 40’ın üzerinde artış gerçekleşmiş. Ama önemi yok (!) Cumhurbaşkanlığı kararında kur artışlarının kendiliğinden uygulanacağı maddesi mevcut nasılsa.

Çiğdem Toker’in yazısı