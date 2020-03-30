Çiğdem Toker: Piknik yasak ama Cengiz’in Cerattepe’deki maden faaliyeti serbest

Covid-19 pandemisinde kritik haftadayız. Uzmanlar uyarıyor. Fakat iktidarın salgına dair attığı her adımın gecikmeli gelişi, hataların hesabının verilmeyişi (Suudi Arabistan’da salgın başlamışken Umre turlarını iptal etmemek gibi) ödediğimiz bedeli ağırlaştırıyor.

Piknik yapmayı yasaklayan iktidar, İstanbul’u bir uçtan diğer uca kat eden T500 otobüs hattını ve servis araçlarının muaf olduğunu duyurdu. Neden? Çünkü o hattaki otobüsler daha çok işçileri taşıyor. Piknik yasak ama Cengiz’in Cerattepe’deki maden faaliyeti serbest. Akkuyu’da 5 bin işçinin önlemsiz çalışmasına denetim yok.

Reklam

Bu örnekler AKP iktidarının tercihini beklendiği gibi sermayeden yana yaptığını gösteriyor. Ve o büyük soru havada asılı duruyor hala:

Bedensel ve fikri emeği karşılığında ücretle geçinebilen, çalışmadığında temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelecek milyonlar ne yapacak?

Çiğdem Toker’in yazısı