Çiğdem Toker: Okurlar hurdaya ayrılan cihazların birçok hastanede olduğunu söylüyor

Ankara’daki şehir hastanesini işleten CCN Holding’in kazanması için (Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeleri var) kapatılan Numune Hastanesi’nde, çalışır durumdaki tıbbi cihazların hurdaya ayrıldığı haberine atıf yapan yazıma etkileyici okur mesajları geldi.

Sözcü okurları, bu durumun yalnızca Numune’deki cihazlarla sınırlı olmadığını vurguluyor. Gerçekten de devletin müteahhitlerle imzaladığı sözleşmeler sonucu devreye alınan ve alınacak şehir hastaneleri dolayısıyla, Ankara’daki ve Türkiye’nin pek çok yerindeki hastanelerde çalışır durumdaki tıbbi cihazların akıbetinin hurda olduğu/olacağı daha önce konuluşuyordu. O günlerin geldiği anlaşılıyor.

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Okurlar, şehir hastanesi açıldığı için kapatılan hastanelerdeki cihazlar arasında 10-15 yıl ömrü olduğu halde yetkisiz ellerde sökülüp uygunsuz koşullarda depolanan cihazlara yazık olduğunu belirtiyor.

Çiğdem Toker’in yazısı