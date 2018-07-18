Çiğdem Toker: OHAL, ağırlaşacak hükmünü ‘torba teklif’lerle icra edecek

Kalkacağı söylenen OHAL, ağırlaşacak hükmünü “torba teklif”lerle icra edecek.

“Güçlü Meclis”te CHP’li, HDP’li milletvekillerinin hazırlayacağı kanun tekliflerinin bir kanuna dönüşebilme şansı hiçbir zaman bulunmayacak.

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Bu imtiyaz sadece ve sadece AKP milletvekillerine ait olacak.

Önceki 16 yıl boyunca hangi muhalefet milletvekilinin getirdiği bir kanun teklifi yasalaştı ki, “monokrasi” içindeki TBMM’de yasalaşsın? Belli ki kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz ettiği “güçlü Meclis”in gücü de bundan başka bir şey değildi.

Artık sayısız hayat, ümit, özlem, bekleyiş AKP’li vekil imzalarını taşıyan torba tekliflerin içine atılacak.

Çiğdem Toker’ın yazısı