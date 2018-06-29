Çiğdem Toker: O geceyi aydınlığa kavuşturmadan yürümek garip görünüyor

24 Haziran seçim sonuçlarını doğru düzgün tahlil etmeden, o geceyi aydınlığa kavuşturmadan, gerekli tüm veri ve yeni değişkenleri denkleme katarak analiz gerçekleştirmeden, OHAL ve medya sansürü altında yapılmış seçim sonuçlarının üzerinden “yürümek” garip görünüyor.

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, “Erken kabullenişteki tuhaflık” yazım üzerine aradı. 24 Haziran gecesi iki saat arayla yaptığı iki açıklama arasındaki “iddia ve ton farkı” ifademe, bilgi vererek açıklık getirmek istediğini söyledi. Bunun bir tekzip değil, olası yanlış anlaşılmayı gidermek olduğunu da vurguladı.

Reklam

Tezcan, seçimin ikinci tura kalacağını söyleyip “Kimse düğün dernek yapmasın” sözünün o anda ellerindeki somut veriye dayandığını belirtiyor. Bunu derken YSK’ye göre açılan sandık sayısının toplam sandık sayısının yüzde 46’sı olduğunun altını çiziyor. Buna göre de Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 33.65 olduğunu.

Erdoğan’ın seçimi kazandığının kabul edildiği son açıklaması için de Tezcan şöyle dedi: “O sırada da sandıkların yüzde 80’inden fazlası açılmıştı. Ve arkadaşlarımız, o andan sonra sonuçların değişmeyeceği yönünde değerlendirme yaptı.”

Reklam

Bülent Tezcan’a, “Partinize, yöneticilerinize doğrudan ya da dolaylı herhangi bir tehdit gelip gelmediğini sormak zorundayım. Bu yöndeki iddiaların tamamı asılsız mı” diye sordum.

Tezcan’ın yanıtı aynen şöyle: “Buna kimse cesaret edemez. Biz de pabuç bırakmayız. Kavgaysa kavga da ederdik.”

Çiğdem Toker’in yazısı