Çiğdem Toker: ‘Nükleer şöyle iyidir böyle iyidir’ demek için bütçeden 2.8 milyon lira harcanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2023 dönemini içeren Stratejik Plan’ı mayıs ayı içinde yayımladı.

Plandaki anlatımlara baktığımızda, iktidar açısından da Akkuyu NGS projesinde ‘işlerin’ iyi gitmediği anlaşılıyor.

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Aksi takdirde medyadaki ‘önyargılı’ algıyı düzeltmek üzere iletişim faaliyetlerine 2.8 milyon TL ayrılır mıydı?

Evet 2.8 milyon TL. Bu tutar 2023 yılına kadar, “nükleer enerji şöyle iyidir böyle iyidir, şahanedir” demek için bütçeden harcanacak kaynak.

Bunun yanı sıra, kulislerde bir de Rusya’nın Türkiye’de kurduğu şirket Akkuyu A.Ş.’de büyük bir kampanyanın planlandığı konuşuluyor. Kampanya kararında, son kamuoyu yoklamalarında nükleer santrale karşıtlık oranının eskiye oranla çok yükselmesinin payı etkili olmuş. İlginç bir not: Planlanan büyük kampanya için yapılacak harcamaların Rusya’nın Türkiye’de kurduğu Akkuyu A.Ş.’den çıkması isteniyor ancak Rusya bürokrasisinde işler ağırdan alınıyormuş.

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Çiğdem Toker’in yazısı