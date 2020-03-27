Çiğdem Toker: Milletin canı burnundayken, bu ihalenin Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığını kimse inkar edemez

Kanal İstanbul etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin ‘rekonstrüksiyonu’ diye bir ihale yapıldı dün. Köprüler sökülüp yakında bir yere yeniden kurulacak, kurulurken eksik parçaları da yenilenecekmiş. Bunun için bütçeden bugünün rakamlarıyla 500 bin TL civarında para çıkacak.

Milletin canının burnunda olduğu günlerde, böyle bir ihalenin Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığını herhalde kimse inkar edemez. Aynı Erdoğan, koronavirüs için bakanlar ile yaptığı video görüşme sırasında, ekrandan gördüğü yöneticileri bir metre mesafe kuralına uymadıkları için paylıyor, biz halka da bunu ders niyetine izlemek düşüyordu. Ne ders ama…

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Çiğdem Toker’in yazısı