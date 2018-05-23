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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Merkez Bankası’nın 7 Haziran öncesi karar alıp almayacağı yaşamsal hale geldi

 

Seçimde kaybetme korkusuyla Merkez Bankası’na zorunlu adımları attırmayan irade, bütün topluma ve ülkeye zarar veriyor.

Banka ekranına konulan iki cümlelik “adım atma” mesajları, kanamalı bir hastayı ameliyata almak yerine, yarasına üstten pansuman yapıp evine göndermeye benziyor.

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Bu nedenle Merkez Bankası’nın 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde karar alıp almayacağı konusu giderek yaşamsal hale geldi.

Bu yaşamsal önem de neredeyse saat başı artıyor.

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Enflasyonun etkilerini giderek ağır hissettiğimiz bugünlerde TL’deki değer kaybının günlük hayatımıza etkileri sanılandan daha ağır olabilir.

Çiğdem Toker’in yazısı

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