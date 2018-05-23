Çiğdem Toker: Merkez Bankası’nın 7 Haziran öncesi karar alıp almayacağı yaşamsal hale geldi

İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım” dedi. Milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu listede yer bulamayınca “İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir […]