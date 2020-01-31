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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Kızılay, iktidarın gözde grubu Torunlar’ın vergi kaçırmasına araç kılınmış

Gazeteci Celal Eren Çelik’in belgesiyle birlikte ortaya çıkardığı bu “bağış”ın, özellikle tarihleriyle birlikte işleyiş biçimine, kurgusuna baktığınızda, yapılanın Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın savunmaya çalıştığı gibi vergiden kaçınma değil, vergi kaçırma olduğu görülüyor.

Kamuya yararlı bir dernek olan Kızılay, iktidarın gözde grubu Torunlar bünyesindeki BaşkentGaz’ın vergi kaçırmasına -yazık ki- araç kılınırken, iktidarın toz kondurmadığı, çocuk istismarı skandalıyla hatırladığımız Ensar’ın hesaplarına da (7 milyon 925 bin dolar karşılığı) bugünün kuruyla yaklaşık 48 milyon TL aktarılmıştır. (Bir taşla iki kuş. Kuş sayısının iki oluşu bizim görebildiğimiz.)

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Çiğdem Toker’in yazısı

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