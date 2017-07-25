Çiğdem Toker: Keşke yalnızca ‘kara mizah’ deyip geçmek mümkün olabilseydi

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Bu yazı yazılırken Akın Atalay’ın savunması sürüyordu.

Gün boyu süren duruşmada açık ve basit belgelere bakılarak anlaşılıp kanıtlanabilecek ve belki dosyaya bile konulmayacak iddiaların suçlama olarak yöneltilmesine keşke yalnızca “kara mizah” deyip geçmek mümkün olabilseydi.

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Dokuz aydır bu operasyon ve soruşturmanın gazetecilik ile ilgili olmadığını söyleyenlere verilecek en güçlü yanıt ise yine Atalay’ın savunmasından. Atalay’ın, Cumhuriyet’in 25 yıllık bilançolarını bir dosya halinde mahkemeye sunarkenki cümlesi:

“Keşke havuz medyası da bırakın 25 yılı, sadece bir yıllarının bilançosunu açıklasa da nerelerden ne fonlar geldiği görülse.”

Çiğdem Toker’in yazısı