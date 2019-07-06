Çiğdem Toker: Karayolları İmamoğlu’ndan gelen teklifi ‘kafadan’ geri mi çevirdi?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir haftadır kapsamlı bir yol çalışması var. 17 Ağustos’a kadar sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakım onarımla artan trafik sorununun azaltılması amacıyla, geçişleri teşvik etsin diye Ulaştırma Bakanlığı’na 3. köprü ile Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde indirime gidilmesini önerdi.

Olumsuz cevap geldi.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, yayına katıldığı Radyo Trafik’te “Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir indirime gidilmesi şu anki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündeme almıyoruz” dedi.

Acaba?

50 gün, milyonlarca insanın günlük hayatının zorlaşması söz konusu olduğunda hakikaten kısa bir süre midir?

Esas gerekçe İmamoğlu’ndan gelen bir teklifi “kafadan” geri çevirme olmasın?

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Çiğdem Toker’in yazısı