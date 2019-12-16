Çiğdem Toker: Kapitülasyon benzeri bu düzende para transferleri denetimsiz mi kalacak?

Akkuyu A.Ş. yönetimi on gün sonra (25 Aralık 2019) olağanüstü yönetim kurulunda, vergi cenneti adalarında kurulmuş “posta kutusu” tabir edilen şirketlerle karşılıklı para transferi yapma yetkisi istiyor. “Off-shore” olarak da anılan bölgelerdeki şirketlerle yapılacak para alışverişleri genellikle vergiden kaçınmak için tercih edilir.

Ancak bu düzenin dünyanın her yerinde suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı da bilinen gerçek. Bu nedenle istenen yetkinin içeriği karanlıkta kalmamalı. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Sormayalım mı, kapitülasyon benzeri bu düzende para transferleri denetimsiz mi kalacak?

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Çiğdem Toker’in yazısı