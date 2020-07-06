Çiğdem Toker: Kanal İstanbul’u Rönesans grubu yoğun biçimde çalışıyormuş

Prof. Naci Görür, Özlem Güvemli’ye ürpertici şeyler açıkladı. Eylül ve ocak ayındaki son depremlerin beklenen büyük Marmara depremini öne çekmiş olma ihtimalinden söz etti. İstanbul’daki binaların depreme yeterince hazır olmadığı uyarısını tekrarlayarak iktidarı ve yerel yönetimleri önlem almaya çağırdı.

İktidarda bu yönde bir ‘teyakkuz’ hali görmediğimiz gibi tarihi yarımadayı geri dönülmez biçimde değiştirecek yıkım projesi Kanal İstanbul inadı sürüyor. Nasıl bir ihale yolu izleneceği, daha doğrusu ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bununla birlikte piyasada konuşulan bir kulisi paylaşmak istiyordum. Kanal İstanbul’u Rönesans grubu yoğun biçimde çalışıyormuş. Göstermelik bir ihale yapılıp yapılmayacağını da yakın gelecekte öğreniriz.

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Çiğdem Toker’in yazısı