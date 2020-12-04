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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Kanal İstanbul’da kenti kabus gibi hafriyat süreci bekliyor

“Ya Kanal Ya İstanbul” dediği için İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılan bu projenin, İstanbul halkına rağmen ihale edilmesi halinde kenti öncelikle kabus gibi bir hafriyat süreci bekliyor. Kilometrelerce uzanan bir kazı. Madencilikte kullanılan iş makinelerinin sahaya çıkacağı hafriyatta içinden su geçecek kanalı yapabilmek için toprak patlatılacak.

Bir gün, iki gün, üç hafta, bir ay değil. Yıllar sürecek bir toprak patlatma ve kazı işinden söz ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptırdığı, Çınar
Mühendislik imzalı ÇED raporu bu yılın başında gündeme gelip tartışılmıştı.

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Çiğdem Toker’in yazısı

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