Çiğdem Toker: Kanal İstanbul için kitlesel fonlama yolu kullanılacaksa, projeye kimler, neden para verecek?

TBMM’de görüşülmeye başlanan son torba yasa teklifi, iktidarın Kanal İstanbul’a finansman bulmak için “kitlesel fonlama” yolu planladığı tartışmasını başlattı. Kitlesel fonlama, özünde kişilerin ve özel sektör şirketlerinin projeler, sermayesi olmayan parlak fikirler için ihtiyaç duydukları fonu sağlamaya dönük bir finansman yolu. Model, bu amaç için kurulan platformlar üzerinden ve elektronik ortamda halktan para toplama esasına dayanıyor. Eğer AKP iktidarı bu yeni yasa paketini Kanal İstanbul için getirdiyse, devletin bir proje için para toplama çabasına girdiğini gösteriyor ki, bu da pek rastlanmış bir yol değil. (Diğer yandan, Kanal İstanbul’un gerçekte bir kamu yatırımı olmadığını da gayet iyi anlatıyor.)

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AKP iktidarı Kanal İstanbul için kitlesel fonlama yolunu kullanacaksa bu projeye kimler, neden para verecek?

Çiğdem Toker’in yazısı