Çiğdem Toker: Kanal İstanbul güzergahında konut sahibi olma hayali olanlar sanal gezintilere başlamış

Kanal İstanbul’un tartışma gündeminde geçirdiği her gün, bu projenin rant ve emlak projesi olduğunu kanıtlayan örneklere sahne oluyor. Her gün bu sahada satın alınmış arazi ve kimlikleri enteresan mülk sahibi haberleriyle uyanıyoruz. Yazının girişinde söz ettiğim resmi/özel çalışma kapsamında ayrıntılı bir mülkiyet çalışması daha mevcut. Kanal güzergahı boyunca yaklaşık 1000 metre genişlikteki alanda yapılmış bu analize göre, sahiplikte ilk sırayı 21 milyon 312 bin metrekare ile şahıs arazileri alıyor. 21.3 milyon metrekarelik bu arazideki malik sayısı 38 bin 994.

Hani bir bilgisayar programı ve özel bir gözlükle görülebilen sanal gerçeklik modelleri var ya, işte ondan söz ediyorum. Kanal İstanbul güzergahında konut sahibi olma hayali kuran, kimi kamu görevlisi, kimi ‘seçkin’ özel kişiler bu sanal gezintilere bugünden başlamışlar bile.

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Çiğdem Toker’in yazısı