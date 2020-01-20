Çiğdem Toker: Kanal İstanbul duyulmadan önce metrekare başına 10-15 TL olan arazi bedeli, 260-300 TL’ye ulaşmış

Yoksulluk, yaygın işsizlik, adaletsizlik, insan onurunu ayaklar altına alan işkence başta olmak üzere her türlü hak ihlali.

Hal böyleyken Kanal İstanbul’a dair üretilmiş her türlü bilgi geniş etki alanı dolayısıyla kamuoyuna anlatılmayı hak ediyor.

Reklam

Kanal İstanbul raporunda, yeni gelişmelerden en çok etkilenen ilçenin Arnavutköy ve Başakşehir olduğu belirtiliyor. Bölgenin rezerv alanı ilanından sonra gayrimenkullerin parasal değeri ve ekonomik hacimlerindeki artışlara geniş yer veriliyor. Şu rakam çarpıcı: Havalimanı ve Kanal İstanbul duyulmadan önce metrekare başına 10-15 TL olan arazi bedeli, üçer aylık dilimler halinde arta arta 260-300 TL’ye ulaşmış.

Çiğdem Toker’in yazısı