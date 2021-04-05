Çiğdem Toker: Kanal İstanbul, 2021 Türkiye’sini simgeleyen bir madalyona dönüşüyor

Gayet sert giden ‘vesayet, mağduriyet, darbe çağrısı’ tartışmaları arasında gözden kaçmaması gereken bir boyut var:

Kanal İstanbul’un Montrö Sözleşmesi’ni etkisizleştireceği konuşuluyor ya.

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İşte doğması muhtemel bu sonuç, Kanal İstanbul’un iktidar nezdindeki emlak/inşaat projesi niteliğinde, telaffuz edilen milyarlarca dolarlık finans hareketlerinden asla bağımsız değildir.

Bir beka projesi olarak Kanal İstanbul, iktidarın elinde salladığı, 2021 Türkiye’sini simgeleyen bir madalyona dönüşüyor:

Madalyonun bir yüzünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl beka belgelerinden biri olan Montrö Sözleşmesi, diğer yüzünde derinleşen yoksulluk, gençleri umutsuzluk girdabına sokan işsizlik, kadınların öldürüldüğü, esnafın tükendiği, eğitimli insanların çıkmak istediği çözümsüzlük sistemi durmaktadır.

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Çiğdem Toker’in yazısı