Çiğdem Toker: Kamu şirketlerini yöneten bir şirketin, özel şirket tarafından denetimi

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Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 2017 bağımsız denetimini Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik yapacak. Ticaret Sicili’nde geçen adıyla Güreli’nin denetleyeceği TVF; 40 milyar dolarlık kamu sermayeli şirket/banka portföyünü elinde tutuyor.

TVF’nin Sayıştay denetimi dışında tutulması; “bağımsız denetim”in görevi, daha önemli ve ağır sorumluluğa dönüştürecektir. OHAL rejiminin sağladığı kudretle bir gecede devredilmiş kamu şirketlerini yöneten bir şirketin, bir başka özel şirket tarafından denetlenmesi gibi kendi yönetim pratiğimizde benzeri olmayan bir süreçten söz ediyoruz.

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Çiğdem Toker’in yazısı