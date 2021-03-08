Çiğdem Toker: Kadın mücadelesi Türkiye’de tayin edici hale geldi

Epeyce uğraştılar, uğraşıyorlar. Ancak kadınların gücünün hafife alınmaması gerektiğini artık öğrenmiş olmalılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklarken kullandığı ifadeler, İstanbul Sözleşmesi’nde kalınacağını gösterdi. Eylem Planı’nın ‘dostlar alışverişte görsün’ hesabıyla hazırlanmış nafile bir makyajdan ibaret olduğu doğrudur.

Reklam

Ama Erdoğan’ın ‘erkek şiddetine karşı mücadele’ ye dair ifadelerin, verdiği taahhütlerin aslında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulaması demek olduğu da doğrudur.

Bu söylem de Cumhurbaşkanı’nın oy pragmatizmini yansıtıyor olabilir.

Ancak bu, kadın mücadelesinin Türkiye’de ne kadar tayin edici hale geldiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı