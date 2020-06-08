Çiğdem Toker: KADEM, AKP milletvekilinin evinde ölen Kadirova için ses çıkarmış mıydı?

Kadınların sosyal medyada başlattığı #erkekleryerinibilsin akımından haberiniz oldu mu?

Her yaş grubundan binlerce Twitter kullanıcısı kadın, birçok erkeğin farkında bile olmadığı yahut farkında değilmiş gibi davrandığı cinsiyetçi zihniyeti yansıtan yüzlerce deyim ve ifadeyi tersine çevirdi, erkeklere uyarlayan mesajlar paylaştı.

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Böylesi bir kampanyanın muhtelif homurdanmalarla karşılaşması sürpriz olmazdı. Nitekim sosyal medyadaki iktidar yanlısı muhafazakar hesapların yanısıra bir de kurumsal tepki geldi.

Açık adı Kadın ve Demokrasi Derneği olan KADEM şöyle bir açıklama yaptı:

“Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin, inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz.”

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Kadın örgütü KADEM’in kadınları kınayan bu açıklaması, kadınlardan yeni, haklı sorularla karşılaştı: KADEM, AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’ın silahından çıkan kurşunla kuşkulu biçimde ölen Nadira Kadirova için, bunun yanısıra 155 gündür kayıp olan Gülistan Doku için ses çıkarmış mıydı?

Çiğdem Toker’in yazısı