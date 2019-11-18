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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: İşsiz sayısı 4 milyon 650 bine ulaştı, Babacan yakın zamana dek bu tablonun izleyicisiydi

Hazine’den sorumlu devlet bakanıyken -şu sıralar yeni parti kurma hazırlığını hızlandıran- Ali Babacan’ın yurtiçi ve yurtdışındaki hemen her toplantısını gazeteci olarak izlerdim.

O dönem sık yapılan değerlendirmelerden biri şuydu: Nüfus artışı dolayısıyla işgücüne her yıl 500-700 bin katılım oluyor. Yani devletin her yıl en az 500 bin kişinin istihdam sorununu çözmesi gerekiyor.

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Babacan’ın AB üyelik inancını da her fırsatta vurguladığı o yıllar çok geride kaldı. Doymak bilmeyen bir azınlığın servetlerini büyütmesi için; memleketin dağlarının, ırmaklarının ve toprağın altının ve gökyüzündeki hepimize ait olan maviliğin rahat talan edilebilmesi için  yasalar çıkaran, ihaleler açıp, ruhsatlar veren AKP iktidarında işsiz sayısı bugün 4 milyon 650 bine ulaştı. (Babacan yakın zamana dek bu tablonun izleyicisiydi.)

Çiğdem Toker’in yazısı

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