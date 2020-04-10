Çiğdem Toker: İşçilere ödemeyi 24 kuruşuna kadar hesaplayan devlet, ihale usulünü açıklama gereği duymuyor

İlk günlerde hızla karar alınıp bitirilebilecek sahra hastaneleri projesi daha yeni devreye alındı. Üstelik büyükşehir belediyeleri fikrî altyapı hazırlığını yapmışken. Hızlı bir destek ve refleksle pekala mümkündü. Böyle yapılsa, sahra hastanesini kurma süresi olarak duyurulan 45 günde büyük kısmı geçmiş olacak, hasta tedavisi için de zaman kazanılacaktı.

Ama tabii ki bu önemli kararı Cumhurbaşkanı’nın vermesi, dahası yapacak firmayı da işaret etmesi gerekiyordu. Herhalde Erdoğan yetki vermese, Rönesans şirketi, Yeşilköy ve Sancaktepe’deki sahra hastaneleriyle ilgili duyuruyu yapmazdı. Küçük bir ayrıntıya takılmamak mümkün değil. Prefabrik nitelik taşısa da sonuçta bu hastaneleri kurmanın bir maliyeti var. İşte bunun için bir ihale açılıp açılmadığını bilmiyoruz.

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İşçilere ücretsiz izin halinde ödenecek günlük 39 lirayı, 24 kuruşuna kadar hesaplayan devlet, -salgın hastalık için olsa bile- bu yatırımların tutarını, ihale usulünü açıklama gereği duymuyor. Nedenini merak etmiyoruz tabii.

Çiğdem Toker’in yazısı