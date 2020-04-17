Çiğdem Toker: İnsanlar maske bulamazken bahçe harcamasında 3.5 kat artışı normal mi bulalım?

Yeni bütçe kalemlerini incelerken dikkatimi çeken birkaç veriyi paylaşmak isterim. ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ başlığı altında ‘dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb’ gibi kurumlara Hazine’den yapılan transferlerde önemli artış mevcut. Geçen yılın ocak-mart döneminde 176.5 milyon TL olan dernek, birlik vb kurumlara yapılan yardımlar, bu yılın ilk 3 ayında 341.5 milyon TL’ye yükselmiş. Sadece ocak ayında bu kalemden yapılan aktarma 236 milyon TL. İnsanın aklına ister istemez AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden destek alırken seçim sonrası desteği kesilen kuruluşlar geliyor. Bir diğer harcama artışı ‘bahçe malzemeleri alım, yapım ve bakım’ kaleminde. Mart ayında bütçeden bahçe malzemeleri alımı ve bakımı için harcanan ödenek, 8 milyon 284 bin TL. Diyebilirsiniz ki mart ayında artış normal. O zaman size bu kalemin geçen yılki karşılığını vereyim: 2 milyon 328 bin TL.

İnsanlar ölürken, maske bulamazken bahçe harcamasında 3.5 kat artışı normal mi bulalım?

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Çiğdem Toker’in yazısı