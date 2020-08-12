Çiğdem Toker: ‘IMF’ye borç verdik’ masalına karşı bir kayıt daha arşivlerde yerini alsın

IMF, Türkiye’den borç istemedi. Türkiye, IMF’ye borç vermedi.

IMF üyesi Türkiye, bu sıfatı dolayısıyla 2012 yılı başında Meksika’da toplanan G-20 zirvesinde alınan karar gereği, diğer ülkelerle birlikte IMF’ye bir taahhütte bulundu.

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Başta zengin G-20 ülkeleri olmak üzere, IMF’nin kurucusu ya da üyesi ülkeler kotaları oranında taahhüt verdi. Türkiye’nin payına 5 milyar dolar düştü.

Babacan’ın bakanlığı döneminde, bu taahhüt sürecine ilişkin açıklamalarına gazeteci olarak tanıklık ettim, haberini yazdım.

G-20 ülkeleri öncülüğünde bir grup ülkenin, toplam 456 milyar ABD Doları tutarında taahhütte bulunulduğunu belirten Babacan’ın verdiği bilgileri geniş olarak aktaracağım. Ki, “IMF’ye borç verdik” masalına karşı bir kayıt daha arşivlerde yerini alsın.

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Çiğdem Toker’in yazısı