Çiğdem Toker: IMF konsültasyona gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları için gittiği Washington’da “Türkiye’nin IMF’ye ihtiyacı yok” demiş. Mevcut koşullarda bunu anlamanın basit bir yolu: 4. Madde Raporu. Adını IMF sözleşmesinden, her yıl üye ülkelerin ekonomilerini gözden geçirdikten sonra hazırladığı “Article 4” başlıklı raporlardan alıyor.

IMF sitesinde ilan edilmiş 4. Madde Raporları’na bakın. Türkiye’ye dair son raporun 2018 tarihli olduğunu görürsünüz. Bu da denetimin 2017’de yapıldığı anlamına gelir. 2018 yok henüz. 2018’e ilişkin 4. Madde denetiminin 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla ertelendiğini, IMF’den gelmek isteyen heyete “Şimdilik gelmeyin” denildiğini duymuştuk. Fakat ertelemeler sonsuza kadar süremiyor.

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı