Çiğdem Toker: İktidarın İstanbul gibi bir ‘kale’yi kaybetmeyi kabullenmekte zorlanacağı sürpriz değildi

Fakat yasaları milletvekillerinin hazırlamadığı, bakanlıklarda hazırlanan metinlerin TBMM’ye geldiği, profili ve özgeçmişi açısından bu metinlerle bağlantısı olabilecek milletvekillerinin imza attığı da biliniyor. Kısmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce de işleyen bu yol, 2017’den beri daha sık kullanılıyor.

İstanbul Boğazı’yla ilgili yetkiyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alan yasa taslağı, bu olgunun son örneği. İktidarın İstanbul gibi bir ‘kale’yi kaybetmeyi kabullenmekte zorlanacağı sürpriz değildi. Ancak TBMM’nin bu kadar göz göre göre rant odaklı girişim araçsallaştıracağı pek tahmin edilmiyordu.

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Çiğdem Toker’in yazısı