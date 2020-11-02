Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: İktidar hasar tespitte İnşaat Mühendisleri Odası’nı neden istemiyor?

İzmir’de depreme ilişkin hasar tespit çalışması yapılması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) katılma talebini reddetmiş. İMO yapılan yanlıştan dönülmesini istiyor.

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“Deneyimli meslektaşlarımız, 26 ayrı uzman ekibimiz var, süreç dışına itilmeyi kabul etmiyoruz” diye açıklama yaptılar.

Devşiremediği, biat ettiremediği için ‘oda’ deyince, ‘baro’ deyince tüyleri diken diken olan, söz dinleyen (!) akıllı uslu meslek kurumları için hazırlık yapan zihniyetten söz ediyoruz. Sürpriz değil. Ama mesele bu da değil.

Reddin sürpriz olmayışının önemi yok. Önemli olan gerçekler.

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İktidar İMO’yu neden istemiyor?

Ölmeyebilecekken kötü binalar nedeniyle yitip giden hayatlardan sorumlu tutulabileceği konuların önünü baştan kesmek istiyor olabilir mi?

Çiğdem Toker’in yazısı

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Depremde can kaybı 79’a yükseldi

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Bakan Kurum: İki apartman için riskli bina başvurusu yok

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