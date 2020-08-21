Çiğdem Toker: İhalenin maliyeti 11-12 milyar liraysa kimin çağrıldığını bilmek herkesin hakkı

Bugüne dek yapılmış en yüksek tutarlı 21/b ihalesi dün gerçekleşti.

“21/b nedir?” sorusuna cevap olsun: Kamu İhale Yasası’nın pazarlık usulü maddesindeki yollardan biri. Afet, salgın hastalık, öngörülemeyen durum ve (2 yıl önce eklenen eklenen) yapım tekniği açısından özellik arz eden hallerde başvuruluyor.

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Bu yöntemde ihale yapan kurumun, kamuya ilan zorunluluğu yok. İstediği firmaları çağırabiliyor.

Doğruya doğru: Pandemi dönemi, 21/b için biçilmiş kaftan.

21/b’nin suistimal edildiği son yıllarla karşılaştırıldığında, ‘salgın hastalık’ hali, ihalelerde bu maddeye imkan veriyor.

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Ama eğer bir ihalenin maliyeti 11-12 milyar TL ise hangi seçilmiş müteahhitlerin çağrıldığı ve tekliflerini bilmek herkesin hakkı.

Çiğdem Toker’in yazısı