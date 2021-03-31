Çiğdem Toker: Hiçbir şey, AKP kongrelerini tamamlamaktan önemli değildi çünkü

Kısıtlama programı, hastaneler tekrar dolmaya başlarken açıklandı. Hiçbir şey, AKP kongrelerini tamamlamaktan önemli değildi çünkü. Covid-19 sebepli ölümler artarken, lebalep kongrelerini bağıra çağıra bitirdiler.

Yaklaşan Ramazan ayı, iktidar için, -muhalefetin laikliği gündeminden çıkarmış olmasının da rahatlığıyla- devleti daha da dinselleştirmekte bir fırsat demek. Olan ise can çekişen esnafa, emekleri değersizleştirilen sağlıkçılara olacak yine.

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Ama ne esnaf ne sağlık çalışanları, ne de işsizler iktidarın umurunda. Nasılsa İstanbul’un imar planları askıya çıktı. Nasılsa halka milliyetçilik ‘satan’ parti bürokratları ‘huzur hakları’nı artırdı. Nasılsa ‘münferit bir hadise olarak AKP’ye mal edilmemesi (!) gereken’ Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı, nasılsa garantili yolların hastanelerin ödemeleri yapılıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı