Çiğdem Toker: Havalimanı metrosuyla ilgili kimse açıklama yapmayacak mı?

Halen Cengiz-Kalyon ve Kolin’in sürdürdüğü metro inşaatında gelinen seviye yüzde 57. Cengiz İnşaat’ın web sitesindeki bu bilginin yanında 2021’de tamamlanacağı da belirtilmiş.

Düşünün ki, bundan 3.5 yıl önce 1 milyar Euro’ya ihale edilmiş, bir ortağı projeden çekilmiş, sözleşmesini devretmiş iddialı bir metro projeniz var. Nihai hedefi insanları dünyanın en büyük, en şahane, en iddialı havalimanına taşımak. Havalimanı açıldıktan 2 yıl sonra (iyi ihtimalle) devreye alınacak ama bir hesap hatası nedeniyle havalimanına çıkış yapamayacaksınız.

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Başka anlatımla, yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon Euro olan havalimanını, 1 milyar Euro’ya da metroyu bitireceksiniz ama çıkışı bağlayamayacaksınız. Alana 300 m. kala inen yolcuları başka mobil çözümlerle alana ulaştıracaksınız.

Samsunlu, aradaki bağlantının, “elektrikli ve belki de otonom araçlarla mümkün olabileceğini” söylemiş (Bu çözümün paralı mı parasız mı olacağına, yani bir tarife içerip içermediğine ilişkin detay yok.)

Bu planlama hatası mühendislik hatası mıdır nedir, kimse çıkıp açıklama yapmayacak mı?

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Çiğdem Toker’in yazısı