Çiğdem Toker: Halkalı-Çerkezköy hızlı tren hattı insanları işinden ve evinden edecek

Halkalı-Kapıkule demiryolu kapsamında 76 km’lik Halkalı-Çerkezköy hızlı tren hattı için EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) TCDD’ye 100 milyon dolar kredi vereceğini duyurdu.

Trakya halkının zaten tepkili olduğu ve tarımsal alanları toza, çimentoya boğan projenin parçası olan bu hat; yeşile daha büyük faturalar ödetecek. Yetmedi, insanları işinden ve evinden edecek. Yerlerinden sürecek. Kuşların yaşam alanlarına zarar verecek.

Reklam

Bu acımasız fatura, bu kelimelerle olmasa bile şimdiden kayıtlara girdi.

Çiğdem Toker’in yazısı