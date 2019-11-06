Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Halka enflasyon masalları anlatılırken, müteahhitler tasfiyeye tabi tutuluyor

Belki hatırlarsınız. Bu yılın başında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na torba kanunla bir madde eklenmiş ve imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle şirketlere 60 gün içinde yazılı başvuru hakkı tanınarak, işlerin tasfiye veya devrinin önü açılmıştı.

Gördüğünüz gibi halka mikrofonlar önünde tek haneli enflasyon masalları anlatılırken, büyük müteahhitlik şirketleri ve işleri “imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artış” gerekçesiyle tasfiyeye tabi tutuluyor. Buradaki “beklenmeyen” kelimesi de işin şaşırtmacası tabii. İzlenen politikalardaki başarısızlığı saklamak için “beklenmeyen” denecek ki, sanki kökü dışarıda veya aniden çok hayret verici bir durum ortaya çıkmış havası yaratılsın.

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı

SON HABERLER

Tel Abyad’da bomba yüklü araç saldırısı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...