Çiğdem Toker: Halka enflasyon masalları anlatılırken, müteahhitler tasfiyeye tabi tutuluyor

Belki hatırlarsınız. Bu yılın başında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na torba kanunla bir madde eklenmiş ve imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle şirketlere 60 gün içinde yazılı başvuru hakkı tanınarak, işlerin tasfiye veya devrinin önü açılmıştı.

Gördüğünüz gibi halka mikrofonlar önünde tek haneli enflasyon masalları anlatılırken, büyük müteahhitlik şirketleri ve işleri “imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artış” gerekçesiyle tasfiyeye tabi tutuluyor. Buradaki “beklenmeyen” kelimesi de işin şaşırtmacası tabii. İzlenen politikalardaki başarısızlığı saklamak için “beklenmeyen” denecek ki, sanki kökü dışarıda veya aniden çok hayret verici bir durum ortaya çıkmış havası yaratılsın.

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Çiğdem Toker’in yazısı