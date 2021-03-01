Çiğdem Toker: Grev, ‘AKP’nin ekmeğine yağ sürmek’ midir?

Belediye işçilerini ekonomik haklarını aradığı için suçlayanlar; artan yoksulluğa, gelir eşitsizliklerine, liyakatsizliğe AKP politikalarının yol açtığını bile bile işçileri suçluyorsa çıkan anlam şudur:

Ne kadar maskelenirse maskelensin AKP politikaları sonucu gerçek enflasyon yüzde 40 mı olmuş? Mevcut ücretlerle beslenmek, giyinmek, insanca yaşamak imkansız hale mi gelmiş?

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AKP’nin kuralları çiğneyerek yandaşlara dağıttığı kamu ihaleleriyle Hazine kasası mı eksilmiş? Bütün sülalesini kamuya yığan AKP’lerin sayısı hatırlanamayacak kadar çok mu?

Olsun varsın. Biz o yolsuz ihalelere, akraba kayırmalarına, kamu kaynaklarının, gizli sözleşmelerle bir avuç şirkete aktarılmasına ‘ortamlarda’ yine itiraz edelim ama işçiler AKP’nin ekmeğine yağ sürmemek için, sendikalı bile olsa haklarını kullanmasın.

Aza razı olsun, kıt kanaat yaşamayı sineye çeksin.

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Yeter ki CHP, AKP’nin karşısında güç duruma düşmesin.

Çiğdem Toker’in yazısı