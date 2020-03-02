Çiğdem Toker: Gencecik askerlerin İdlib’de vatan savunması uğruna şehit olmadığının herkes farkında

34 askerin, bir başka ülkenin toprağında anayasal bir zorunluluk olan TBMM kararı ile hava desteği olmaksızın savaştırılırken şehit olması kalpleri dağladı.

Ne yas ilan edildi, ne de TBMM toplanabildi.

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Ama İzmir’deki cenaze törenindeki ağabeyin acı dolu, bir o kadar da ezber bozan seslenişi “İdlib’de ne işimiz var” sorusunun bir başka ifadesi oldu. Sayılamayacak kadar çok yurttaşın kalbinden, zihninden geçen sorudur bu.

Vicdanını kaybetmişler dışında gencecik askerlerin İdlib’de vatan savunması uğruna şehit olmadığının herkes farkında çünkü.

Çiğdem Toker’in yazısı