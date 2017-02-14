Çiğdem Toker: Evetçilerde ne heves kalmış, ne de heyecan; hikâye çoktan tükenmiş

Mesele şu ki, evetçilerde ne heves kalmış, ne de heyecan.

Hikâye çoktan tükenmiş. Ki yine en iyi siyasetçi bilir: Heves ve heyecan, ancak anlatmaya değer bir hikâyen varsa soluk alır.

Bir hikâyeye başlayayım diyor ve baktığın yerde korku, baskı, ihraç, katliam, şehit, cenaze, hapislik, susturmadan başka bir şey göremiyorsan.

Yakacağın şey bir şenlik ateşi falan olamaz.

Ayaklar altında ezilen cüppeden, 107 gün hazırlanmayan iddianameden, hapiste tuttuğun gazeteciye ulaştırmadığın mektuptan, mesleğinden ettiğin insanlardan çıkmaz o şenlik.

Hayırlı olsun.

Çiğdem Toker’in yazısı