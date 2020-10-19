Çiğdem Toker: Evet bu da oldu, 2021 bütçesinde takvim kuralı ihlal edildi

Ne yaparak aynı anda hem TBMM’yi zerrece umursamamış hem de Anayasa’yı ‘takmamış’ olursunuz?

Olayımız için cevap şu:

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Bütçe Kanunu teklifini Anayasal takvimde TBMM Başkanlığı’na sunmayarak.

Evet bu da oldu. 2021 bütçesinde takvim kuralı ihlal edildi.

Geçen hafta yasa değişikliğiyle bütçenin sınıflandırma düzeninde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, özellikle mega projeler için ayrılan ödeneklerin gizleneceği biçiminde yorumlandı.

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Dolayısıyla bütçenin Meclis’e sevki için, önceki değişikliğin 16 Ekim mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmiş olabilirdi. Neticede, 17 Ekim’de TBMM’ye sunulması gereken 2021 bütçesinin 18 Ekim sabahı sunulması Anayasa’ya aykırıdır. “Kimin umurunda” denilecek olsa dahi hesap verilmesi gerekir.

Çiğdem Toker’in yazısı