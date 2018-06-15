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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Erdoğan’ın soru işaretleriyle dolu sözlerinin arka planında derin bir endişe duruyor olsa gerektir

 

HDP’nin baraj altı kalması, aldığı oyların AKP’ye, ekstradan 70-80 milletvekili “bonus” yazılması anlamına gelecektir. Bizzat partililerinin çekip sosyal medya hesaplarında yayımladığı AKP Mahalle Başkanları toplantısında “İş çantada keklik değil” diyen Erdoğan’ın “HDP’yi markaja alın”, “Parti teşkilatımızın çok farklı çalışması lazım” gibi soru işaretleriyle dolu sözlerinin arka planında derin bir endişe duruyor olsa gerektir.

O derin endişe de HDP’nin barajı aşarak parlamentoda AKP’nin üstünlüğünü kaybetmesiyle sonuçlandığında, ülkeyi başkan kararnameleriyle yönetmenin baştan planlandığı kadar “kolay” olmayacağının görülmesidir.

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Seçime günler kala, “Bir siyasi partinin seçim günü markaja alınmasını istemek ne anlama gelmektedir” sorusunu, halkın haber alma hakkı adına buraya bırakalım.

Çiğdem Toker’in yazısı

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