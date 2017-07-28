Çiğdem Toker: En büyük sorumlusununun AKP olduğu; Ahmet Şık’ın savunmasının temel çatısı

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Ahmet Şık, dinleyen, okuyan herkesi -farklı şiddet ve derinlikte- sarsan “itham”, savunmasıyla tarihe geçti.

Gözaltına alındığı 29 Aralık 2016’dan bu yana “Ahmet çıkacak yine yazacak” diyen meslektaşları/arkadaşları başta olmak üzere, cümle âleme içerideyken nasıl yazılacağını ilan ve ilam etti.

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Ahmet Şık, -kendisi bu tanımı kabul etmese de ceza yargılamasındaki adıyla- savunması; gücünü haklılıkta bulan cesareti, -bizlerin çok istediği- tahliyesini dahi talep etmeyişindeki kendine özgü vakar dolayısıyla değil sadece; içeriğindeki nesnel olguların analizi dolayısıyla da tarihsel nitelik taşıyor.

Bugün FETÖ adını almış “Gülen Cemaati’nin, devlet ve toplum için en tehlikeli hale gelecek güce erişmesinin” en büyük sorumlusununun bizatihi AKP hükümeti olduğu; Ahmet Şık’ın savunmasının temel çatısını oluşturuyor.

Çiğdem Toker’in yazısı