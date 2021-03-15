Çiğdem Toker: Ekonomik reform paketi hayal kırıklığı bile yaratmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik reform paketi hayal kırıklığı bile yaratmadı. Kırılacak bir hayal için önce hayalin kurulması gerekiyor.

Reformları içeren belge 98 sayfadan oluşuyor. Bu ülkede yaşamayan biri, metne baktığında sanki yeni bir seçimin hemen ardından yepyeni bir hükümetin kurulduğunu zannedebilir.

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Paketteki en ironik cümle “Şeffaflık ve hesap verebilirliği arttırıyoruz” ifadesi olabilir.

Aynı sayfada “Kamu yönetimine güveni üst seviyeye çekmek ve alınan kararların kalitesini arttırmak için üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendiriyoruz” cümlesi ise aslında bir itiraf.

Bir iktidar 19 sene sonra neden kamu yönetimine güveni üst seviyeye çekmekten bahseder? O güven çoktan bozulduğu için olabilir mi?

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Çiğdem Toker’in yazısı