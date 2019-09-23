Çiğdem Toker: DSİ, Sarıçay Barajı’nın ihalesini sessiz sedasız yapmış

Sarıçay Barajı, Aydın’da yıllardır gündemde olan bir proje. Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve Söke’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı için önemli. Projenin finansmanı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında geçen sene tartışma çıkarmıştı.

Bölge için bu kadar önemli bir yatırımın ihalesi yapıldıysa bunun duyulması gerekir değil mi? Normalde evet. Ama açık ihale yerine eğer ilansız pazarlık usulü 21/b’yi tercih ediyorsanız sessiz sedasız yapıverirsiniz. DSİ de öyle yapmış. Tabii Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla. Yanında başka hangi şirketleri davet ettiğini bilemiyoruz ama Sarıçay Barajı yapım ihalesini 354 milyon TL teklifle Özaltın İnşaat almış. DSİ sözleşmeyi de imzalamış.

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Çiğdem Toker’in yazısı