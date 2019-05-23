Çiğdem Toker: Döviz artışı sağlık sektörünü çok sert etkiliyor

Sağlık, döviz kurundaki artışla birlikte düşünülünce ortaya çıkan tablonun en ağır etkilediği sektörlerin başında geliyor.

Daha doğru bir anlatımla, kamu hastaneleri ile tıbbi malzeme alanında çalışan şirketler arasındaki bozulan mali ilişki, giderek bir halk sağlığı sorunu haline gelme riski taşımaya başladı.

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Bu konuda bize de yurdun farklı illerinden okur mesajı gelmeyen gün artık yok gibi. Okurlar arasında hasta yakınları olduğu kadar medikal sektörü mensupları, hatta zaman zaman hekimler de bulunuyor.

Çiğdem Toker’in yazısı

