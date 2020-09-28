Çiğdem Toker: Dışa bağımlılıktan söz edilecekse Erdoğan’ın onayladığı kanuna bakılmalı

Haftasonu Gaziantep’ten seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa onun amacı, ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün iş birliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi, Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.”

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Kamu Özel İşbirliği projelerinde yurt dışına bağımlılıktan söz edilecekse 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalı. Erdoğan’ın onayladığı torba kanunda Türk yargısı, şehir hastanesi sözleşmelerinde devre dışı bırakılıyor.

Bir daha yazalım. Nedenini de dönemin Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı TBMM Komisyonu’nda nasıl açıkladı:

“Projeye kredi açacak yabancı şirketlerin şöyle bir tereddüdü var. Devlet de bir anlamda projeye taraf olduğu için olur da bir anlaşmazlık yaşanırsa, Türkiye’de görülecek davalara siyasi baskı olacağı ve davaları kaybedebileceklerini düşünüyorlar.”

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Çiğdem Toker’in yazısı