Çiğdem Toker: Dinselleşme, artık ‘nokta atışı’ ile iletişim fakültelerine uzandı

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Eğitim alanında artan dinselleşme, üniversitelerde artık “nokta atışı” ile iletişim fakültelerine uzandı. Bu yayılmanın, yeni eğitim öğretim yılı arifesinde hızlanacağı anlaşılıyor.

Kimsenin çıkıp bir gün “Şeriat ilan ediyoruz” demeyeceğini, adı konulmamış bir şeriat yasasına tabi olduğumuzu bir gün anlayacağımızı Dr. Fatih Yaşlı söyleyeli çok oldu.

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Dün de OHAL KHK’siyle ihraç edilmiş Prof. İbrahim Kaboğlu yazdı: “Unutmayalım: ‘Yıkıldı’ dedikleri, ‘insan haklarına dayanan demokratik ve laik hukuk devleti’; ‘Kuruyoruz’ dedikleri ise, ‘cihat/çok hukuklu sistem ve şeriat’ üçlüsünde somutlaşan, ‘tarikat/cemaat ve mezhep’ eksenli devlet.”

Tam da bu nedenle, yani AKP, kendini artık “partileşmiş devlet” olarak konumladığı için ortaöğretim kapılarını dinci vakıflara sonuna dek açan, devleti 5-10 yıllığına taahhüt altına sokan protokoller art arda imzalanabiliyor.

Çiğdem Toker’in yazısı